Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça à un plan pour Messi !

Publié le 28 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Ancien membre du conseil d'administration de Josep Maria Bartomeu, Xavi Vilajoana s'est présenté à la succession de l'ex-président du FC Barcelone. Alors que Lionel Messi est au centre de toutes les attentions, le candidat catalan est catégorique concernant la Pulga...

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone ouvrira une nouvelle page de son histoire avec la nomination d'un nouveau président à la tête du club. Cinq ans après sa nomination et au terme d'un mandat qui aura fait longuement parler, Josep Maria Bartomeu a pris la décision de démissionner de son poste à la tête du FC Barcelone en octobre dernier, face à la motion de censure à laquelle il faisait face. Désormais, le plan de la majorité des candidats à la présidence du club culé repose sur la réduction des dettes des Blaugrana , mais surtout à la gestion du dossier Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain et n'aurait toujours pas pris une décision concernant son avenir. S'il ne fait pas partie des favoris pour succéder à Josep Maria Bartomeu, Xavi Vilajoana a évoqué son plan pour Lionel Messi...

«Messi a un contrat jusqu'au 30 juin et la première chose à faire est de l'écouter»