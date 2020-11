Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : À Barcelone, on use de tous les moyens pour retenir Messi !

Publié le 28 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Que ce soit le candidat à la présidence Victor Font ou le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, on se mobilise pour que Lionel Messi prolonge l’aventure au Barça. Ce serait pourtant mal embarqué.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font est omniprésent dans les médias depuis de longues semaines désormais et ses prises de parole ont augmenté depuis la démission de Josep Maria Bartomeu fin octobre. Pour la BBC , Font révélait dernièrement avoir de grands projets pour Lionel Messi, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone. Pour le convaincre de prolonger, on lui proposerait d’ailleurs une reconversion au sein du club culé selon Victor Font. « Il est au club depuis qu'il a 13 ans et nous pensons que cette association doit aller au-delà des jours qu'il passe sur le terrain (après sa retraite). Nous pensons que cette association a beaucoup de potentiel pour les années à venir et nous espérons que si nous lui présentons cette association, à lui et à son équipe, il y verra une bonne opportunité » . Hormis Victor Font qui ne fait pas encore partie intégrante du club, on travaille également au sein même du FC Barcelone pour que Messi reste.

Piqué veut que Messi reste !