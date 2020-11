Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active en coulisses pour Haaland !

Publié le 28 novembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête d’un nouvel avant-centre depuis cet été, certains candidats à l’élection présidentielle du club catalan commenceraient à bouger leurs pions dans l’optique d’une arrivée d’Erling Braut Haaland.

Depuis cet été et le départ de Luis Suarez du côté de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone n’a plus de véritable numéro 9 titulaire dans son effectif et se retrouve avec seulement Martin Braithwaite comme avant-centre de formation. Par conséquent, la question du recrutement d’un attaquant axial est devenu l’un des dossiers les plus chauds au Barça, et c’est dans cette optique que l’écurie catalane ciblerait Memphis Depay en vue du prochain mercato hivernal. Seulement voilà, ces dernières heures, un autre nom se retrouve désormais lié au FC Barcelone : Erling Braut Haaland. Josep Pedrerol a en effet mis en exergue jeudi soir le fait que le candidat Joan Laporta était proche de Mino Raiola, qui représente les intérêts du buteur de 20 ans, chose qui pourrait faciliter un éventuel deal pour sa venue au Barça.

De premiers contacts avec Mino Raiola pour Erling Braut Haaland ?