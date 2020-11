Foot - Mercato

Mercato : Pour Erling Braut Haaland, la bataille royale aura bien lieu !

Publié le 28 novembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland est sans contestation possible l’un des attaquants les plus en vu du moment. Les plus grands clubs d’Europe seraient sur les rangs pour l’accueillir. Et les bases de cette opération XXL semblent déjà posées.

« Nous voyons sur le long terme avec Erling. Il ne faut pas faire attention à ces rumeurs. Je le vois avec nous pour longtemps ». Voici le témoignage que Michael Zorc tenait dernièrement concernant les multiples rumeurs de transfert dont fait l’objet Erling Braut Haaland. Et si le directeur sportif du Borussia Dortmund avait prononcé un discours de façade ? Cela pourrait bien être le cas. Recruté à l’hiver 2019 en provenance du RB Salzbourg, Haaland n’a cessé d’impressionner sous la tunique du BvB . Et cette semaine, l’international norvégien de 20 ans a porté son compteur de buts à 16 en l’espace de 12 apparitions en Ligue des champions. Ses performances sont telles que le Borussia Dortmund ne fermerait pas totalement la porte à une vente dès l’été 2021, à condition que les clubs intéressés soient enclins d’entamer les négociations en proposant un prix de départ à 100M€ concernant l’indemnité du transfert. C’est en effet l’information qu’ Eurosport UK révélait vendredi. Le dossier Haaland abriterait les plus grands noms du football européen puisque le PSG, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool seraient sur les rangs pour le recruter. Mais le FC Barcelone serait passé à l’action pour prendre tout le monde de vitesse dans cette opération.

Le Barça est déjà passé à l’action…

C’est en effet l’information que Mundo Deportivo a communiqué ces dernières heures. À en croire le quotidien catalan, plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone feraient du recrutement d’Erling Braut Haaland une partie essentielle de leur projet renouveau au Barça . Pire, une poignée d’entre eux se seraient déjà approchés du clan Haaland en contactant celui qui gère ses intérêts, à savoir Mino Raiola. Haaland serait tout simplement devenu un moyen de convaincre les socios de voter pour tel ou tel candidat en marge des élections présidentielles programmes pour le 24 janvier prochain. Néanmoins, tout ne serait pas joué pour le FC Barcelone puisque son éternel rival n’aurait pas fait une croix sur Haaland.

… mais le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot