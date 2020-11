Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton de la vente de l’ASSE ne fait que commencer !

Publié le 28 novembre 2020 à 20h15 par Th.B.

En déplacement aux Emirats Arabes Unis cette semaine, Bernard Caïazzo y a rencontré le ministre des sports. Pas de quoi s’enflammer pour un potentiel rachat de l’ASSE au premier abord. Néanmoins, ce serait un projet sur le long terme. Explications.

Il s’est passé beaucoup de choses en l’espace de deux ans. En 2018, les suiveurs de l’ASSE ont cru voir des investisseurs américains prendre le contrôle du club stéphanois via Peak6 . Au final, cette opération ne s’est pas concrétisée et l’administration est restée telle quelle. Néanmoins, la situation financière très délicate de l’ASSE depuis le début du Covid-19 pourrait à terme engendrer un rachat du côté facilité par des investisseurs provenant du Golfe. Ces derniers temps, de nombreuses informations ont fusé quant à un potentiel rachat en raison de la présence de Bernard Caïazzo aux Emirats Arabes Unis cette semaine. Le président du conseil de surveillance de l’ASSE y a rencontré le Dubaï sport council, ce qui est l’équivalent du ministre des sports. Mais pour But Football Club , une vente totale ne serait pas d’actualité pour le moment. Le tandem Romeyer-Caïazzo prévoirait un partenariat minoritaire et non une prise de pouvoir totale comme à Manchester City ou au PSG. Le Progrès a apporté des indications à ce sujet.

Une vente totale pas vraiment programmée, mais…