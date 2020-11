Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est encore interpellé pour son avenir !

Publié le 28 novembre 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi est actuellement dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone, Toni Freixa assure qu’il a l’intention de prolonger le bail de l’international argentin.

Après un rocambolesque feuilleton cet été l’ayant conduit à rester au FC Barcelone, Lionel Messi est toujours dans le flou au sujet de son avenir. En effet, celui qu’on surnomme La Pulga honore sa dernière année de contrat au sein de son club de toujours et se dirige ainsi vers un départ libre en fin de saison. Pour l’heure, les négociations pour le renouvellement de son bail n’ont pas repris, lui qui avait interrompu leur déroulé il y a quelques mois avant de demander son départ. Ainsi, l’avenir de Lionel Messi s’écrit toujours en pointillés au FC Barcelone, et le sujet est devenu un des enjeux de l’élection présidentielle du Barça prévue le 24 janvier prochain.

«Il est évident que notre intention est que Messi continue avec nous»