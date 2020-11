Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un projet fou imaginé pour réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 28 novembre 2020 à 11h00 par B.C.

Cet été, Lionel Messi a voulu quitter le FC Barcelone, incitant plusieurs écuries européennes à se positionner, dont la Juventus, souhaitant associer l’international argentin à Cristiano Ronaldo.

Lassé par les nombreux problèmes au sein du FC Barcelone, Lionel Messi a voulu quitter le club culé lors du dernier mercato estival. Alors qu’il lui restait une année de contrat, l’Argentin a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait partir libre comme le lui permettait une clause présente dans son bail. Finalement, Josep Maria Bartomeu n’a pas ouvert la porte à sa star, mais cela n’a pas empêché plusieurs cadors européens de tenter leur chance pour récupérer gratuitement Lionel Messi. Outre le PSG ou encore Manchester City, la Juventus a notamment été citée parmi les prétendants au sextuple Ballon d’Or. Un intérêt confirmé par Guillem Balague.

Une association Messi/Ronaldo envisagée ?