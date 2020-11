Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En Espagne, on se prépare à un départ de Lionel Messi…

Publié le 28 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Président de la Liga, Javier Tebas sait que Lionel Messi ne restera pas éternellement au FC Barcelone. Par conséquent, le départ de l’Argentin serait déjà préparé.

Au FC Barcelone depuis son plus jeune âge, Lionel Messi pourrait toutefois ne pas y rester encore très longtemps. En effet, alors que l’Argentin souhaitait déjà partir durant le dernier mercato, un départ est encore et toujours d’actualité. La Pulga est actuellement dans sa dernière année de contrat et sans prolongation, elle pourrait donc s’en aller librement à l’issue de la saison. Le feuilleton Messi fait ainsi énormément parler et un départ pourrait donc prochainement être acté. Un terrible scénario auquel se prépare déjà Javier Tebas.

« Les joueurs sont très importants, mais ils ne sont pas essentiels »