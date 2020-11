Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappe décisif pour l'avenir de... Florentino Perez ?

Publié le 28 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que l'élection présidentielle du Real Madrid aura lieu en 2021, Florentino Perez ne serait pas convaincu de sa réélection, et serait ainsi prêt à tout pour convaincre les socios...

Touché par la crise financière liée à la pandémie mondiale de covid-19, le Real Madrid s'est montré relativement discret sur le dernier mercato estival, n'enregistrant pas la moindre arrivée et dégraissant une grande partie de son effectif, comme en témoignent les départs de Gareth Bale, Sergio Reguilon, James Rodriguez ou encore Achraf Hakimi et Dani Ceballos. Toutefois, Florentino Perez préparerait un mercato estival colossal, avec comme priorité l'arrivée de Kylian Mbappe. En fin de contrat en 2022, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat, même si Leonardo a récemment ouvert la porte à des discussions pour une prolongation du champion du monde français et de Neymar, entre autres. Toutefois, le président du Real Madrid pourrait accélérer au sujet du prodige parisien, alors qu'il se sentirait sous pression pour son avenir à la tête du Real Madrid...

Une opération colossale pour garantir sa réélection ?