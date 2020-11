Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tapie, chèque… Ces nouvelles révélations sur le transfert avorté de Maradona !

Publié le 29 novembre 2020 à 0h15 par B.C.

Interrogé après le décès de Diego Maradona, l’ancien président napolitain Corrado Ferlaino est revenu sur l’offensive de Bernard Tapie pour récupérer la légende argentine à l’OM.

Décédé à l’âge de 60 ans ce mercredi, Diego Maradona laisse un grand vide dans le monde du football. L’Argentin est considéré comme l’un des plus grands sportifs de tous les temps et a marqué les esprits partout où il est passé, mais également là où il aurait pu poser ses valises. En 1989, Bernard Tapie avait notamment l’intention de s’attacher les services de Diego Maradona pour réaliser le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. « J'avais failli le prendre à Marseille [en 1989, NDLR]. Tout était presque prêt, mais une fuite d'un des cadres de l'OM a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu », confiait cette semaine Tapie dans des propos accordés au Point . Une histoire déjà racontée par la légende argentine quelques semaines seulement avant son décès à France Football : « Les dirigeants de Marseille m'ont contacté et m'ont proposé de doubler mon salaire. J'évoluais alors à Naples et le président (Corrado) Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face au VfB Stuttgart), il me laisserait partir. Bernard Tapie (alors président de l'OM) et Michel Hidalgo (son manager sportif) sont même venus me voir jusqu'en Italie pour me faire une proposition et pour qu'on en discute tous ensemble. Une fois que je suis retourné à Naples (la réunion a eu lieu à Milan), j'ai dit à Ferlaino : "Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais." À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire . »

« Tapie m'a dit : "Je t'envoie le chèque signé, et tu le remplis" »