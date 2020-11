Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ouverture pour le Barça avec un ancien ?

Publié le 29 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Ancien de la Masia et suivi par le FC Barcelone cet été, Adama Traoré semblait être inaccessible pour les Blaugrana. Mais Wolverhampton pourrait finalement laisser filer son ailier.

Étincelant la saison dernière, Adama Traoré ne laisse plus indifférent. L'ailier espagnol était un élément clé de la belle saison de Wolverhampton avec 4 buts et 9 passes décisives en championnat. L'attaquant de 24 ans s'était particulièrement illustré contre Manchester City, en faisant tomber les tenants du titre à deux reprises grâce à ses trois réalisations. Mais sa situation aurait changé en l'espace de quelques mois. Bien qu'il ait joué tous les matches de la saison, Adama Traoré n'a pas été titularisé entre la cinglante défaite contre West Ham (4-0) et la dernière rencontre contre Southampton (1-1). Soit deux mois à débuter sur le banc.

Une ouverture pour Adama Traoré