Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane compte bien revenir !

Publié le 28 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Prêté pour la deuxième saison de suite à Arsenal, Dani Ceballos ne parvient pas à se tailler une place dans l’esprit de Zinedine Zidane. L’Espagnol, encore lié au Real Madrid jusqu’en 2023, compte cependant bien s’imposer chez les Merengue.

Cet été, Zinédine Zidane a opéré un grand ménage au sein de son effectif. Nombreux sont les joueurs à avoir fait leurs valises. Certains sous la forme de transferts secs, comme Achraf Hakimi, James Rodriguez et Sergio Reguilon, d’autres sous la forme de prêt, comme Gareth Bale. Dani Ceballos a été prêté pour la deuxième saison d’affilée à Arsenal. Depuis le retour de Zidane sur le banc du Real Madrid, l’ancien du Betis Séville n’a jamais eu l’opportunité de se montrer, et ne semble pas entrer dans les plans de son entraîneur. Son départ définitif en fin de saison pourrait aider à renflouer les caisses de la Casa Blanca, qui compte réaliser un mercato de grande ampleur en 2021.

« Porter ce blason est le rêve de 99% des joueurs »