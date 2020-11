Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dubaï, Golfe… Vers un rachat de Saint-Etienne ? La réponse !

Publié le 28 novembre 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que Bernard Caïazzo s’est rendu aux Emirats Arabes Unis cette semaine pour y rencontrer le Dubaï sport council, plusieurs personnes fantasment déjà sur un possible rachat de l’ASSE à l’avenir. Cependant, ce scénario ne devrait pas voir le jour dans l’immédiat.

Ces dernières années, la Ligue 1 a assisté à l’arrivée de plusieurs hommes d’affaires étrangers désireux d’investir dans le football. Le Qatar a tout d’abord décidé de racheter le PSG pour en faire sa tête de gondole avant l’arrivée du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev à l’AS Monaco. L'OM, les Girondins de Bordeaux ou encore l'OGC Nice ont par la suite été rachetés, avec plus ou moins de succès. En 2018, les supporters de l’AS Saint-Etienne pensaient également passer sous pavillon américain avec l’arrivée de Peak6 qui a finalement capoté. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont donc restés à la tête du club stéphanois, mais cela pourrait-il évoluer prochainement ?

Un actionnaire du Golfe à l’ASSE ? Pas pour maintenant