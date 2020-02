Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation surréaliste sur la vente du club !

Publié le 12 février 2020 à 1h45 par A.M.

Alors que la vente de l’AS Saint-Étienne fait régulièrement parler ces dernières années, la direction des Verts aurait un comportement rédhibitoire face aux investisseurs.

Depuis plusieurs années, la vente de l’ASSE est un sujet qui revient régulièrement dans les débats. Il faut dire que Peak6 était passé proche de s’offrir le club du Forez avant que les négociations soient finalement avortées. Malgré tout, les rumeurs n’ont jamais réellement cessé concernant la vente de l’AS Saint-Étienne sans que cela n’aboutisse à des dossiers concrets. Et pour cause, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient un comportement dissuasif pour les éventuels acquéreurs.

Romeyer et Caïazzo vendeurs, mais…