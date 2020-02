Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui se réjouit de l’arrivée de Quique Setien

Publié le 11 février 2020 à 23h30 par T.M.

Alors que certains joueurs du FC Barcelone auraient aimé continuer avec Ernesto Valverde, d’autres sont heureux d’évoluer désormais avec Quique Setien. C’est notamment le cas de Nelson Semedo.

Un nouveau chapitre est en train de commencer au FC Barcelone. En effet, Quique Setien a pris la place d’Ernesto Valverde sur le banc de touche. Une nouvelle qui a donné le sourire à la majorité des socios, qui n’en pouvaient plus d’El Txingurri. Et au sein du vestiaire, cette arrivée de Setien fait également le plus grand bien à certains joueurs. Alors que Nelson Semedo apparaissait en difficulté avec Valverde, désormais, le latéral portugais affiche un tout autre visage.

« Le nouvel entraîneur a énormément confiance en moi »