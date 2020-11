Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première décision radicale est prise pour Koeman !

Publié le 28 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'il ne semble pas faire l'unanimité depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman a reçu le soutien de Xavi Vilajoana, candidat à la présidence du club culé, qui a confirmé que le technicien néerlandais serait toujours l'entraîneur du Barça s'il était élu.

Nommé en août dernier à la tête du FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu pour succéder à Quique Sétien, Ronald Koeman ne fait pas l'unanimité au FC Barcelone. Alors que les Blaugrana accusent déjà un certain retard sur leurs concurrents en Liga, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas ne serait pas dans les plans de certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Certains souhaiteraient notamment voir un retour de figures emblématiques du club tel que Xavi. Toutefois, si Ronald Koeman a été décrié au cours des derniers mois, notamment pour sa gestion de certains joueurs lors du dernier mercato estival, à l'image du dossier Luis Suarez, l'entraîneur batave aurait toujours du crédit auprès de certains candidats, à l'image de Xavi Vilajoana. Ancien membre du conseil d'administration de Josep Maria Bartomeu, le candidat à la présidence du club culé s'est montré catégorique sur l'avenir de Ronald Koeman.

« Koeman sera toujours l'entraîneur »