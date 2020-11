Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi ne serait plus la priorité de Koeman !

Publié le 29 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi pourrait partir libre à la fin de la saison, sa prolongation ne serait pas le dossier prioritaire du FC Barcelone. Ronald Koeman aurait désespérément besoin d'un nouveau défenseur central et ferait d'Eric Garcia la priorité.

Le feuilleton se poursuit. Depuis son burofax envoyé au FC Barcelone pour quitter le club cet été, Lionel Messi est au centre de tous les intérêts. D'abord des B laugrana puisque tous les candidats à la présidence se penchent sur le dossier et Ronald Koeman s'est régulièrement exprimé sur la situation de son capitaine. Mais aussi à travers l'Europe. Le sextuple Ballon d'or pourrait connaître une deuxième aventure dans sa carrière, et nombreux sont les prétendants à vouloir profiter de cette occasion unique. Avec Pep Guardiola, Manchester City apparaît favori pour recueillir la Pulga , mais Chelsea et le PSG s'intéresserait également de près à l'international argentin.

Eric Garcia plutôt que Lionel Messi