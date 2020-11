Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City, Chelsea… Le feuilleton Messi totalement relancé en 2021 ?

Publié le 28 novembre 2020 à 14h30 par B.C. mis à jour le 28 novembre 2020 à 14h31

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain. Si l’Argentin venait à partir, Manchester City apparaît comme le grand favori pour l’accueillir, mais d’autres prétendants pourraient se mêler à la lutte.

Désireux de claquer la porte cet été, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone contre son gré. L’Argentin souhaitait en effet partir librement en utilisant une clause présente dans son bail, mais Josep Maria Bartomeu en a décidé autrement. L’ancien président du club culé a depuis quitté son poste, mais les envies de départ de Messi sont toujours là, et ce n’est pas son dernier coup de gueule qui a rassuré les supporters blaugrana. D’après la presse espagnole, Lionel Messi envisagerait toujours de quitter le FC Barcelone mais attendrait de connaître l’identité du nouveau président avant de prendre une décision définitive. La Pulga aime le club catalan et se verrait bien rester à condition de faire partie d’un projet compétitif. Si le successeur de Batomeu ne parvenait pas à convaincre Messi, ce dernier quittera alors la Catalogne l’été prochain, et il y a du monde positionné.

Manchester City favori, mais…

Sans surprise, Manchester City apparaît comme le grand favori. Contrairement à ce qui a été indiqué dernièrement, les Skyblues seraient prêts à proposer une grosse offre à Lionel Messi pour le convaincre de signer l’été prochain. Au sein du club, on insisterait sur le fait que la question économique ne sera pas un problème pour boucler ce dossier d’après les informations divulguées par la Cuatro cette semaine. Journaliste pour la BBC , Guillem Balague a confirmé que Manchester City était bien dans le coup pour le sextuple Ballon d’Or, mais d’autres prétendants restent à l’affût selon lui, et notamment Chelsea. Jusqu’ici très discrets, les Blues surveilleraient attentivement la situation de Messi à Barcelone et seraient prêts à passer à l’action si le joueur venait à partir dans les prochains mois. Cet été, Chelsea a montré qu’il disposait de ressources financières conséquentes en s’attachant les services de Ben Chilwell, Timo Wener ou encore Kai Havertz malgré la crise du coronavirus. Il pourrait donc y avoir une bataille anglaise pour mettre la main sur Lionel Messi, mais pas seulement…

Le PSG prêt à faire de Messi le successeur de Mbappé ?

Déjà cité parmi les prétendants à Lionel Messi l’été dernier, le PSG reste en course pour le joueur de 33 ans. Guillem Balague a confirmé que le club de la capitale française était intéressé par Messi lors du dernier mercato et qu’une offensive était envisageable en cas de départ de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore n’a toujours pas prolongé et reste la priorité du Real Madrid. Ainsi, si le PSG ne parvenait pas à conserver sa jeune star, les Qataris pourraient utiliser l’argent récolté avec le Bondynois pour s’attacher les services de Lionel Messi. De quoi nous réserver un prochain mercato bouillant.