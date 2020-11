Foot - OM

OM - Clash : Un ancien du PSG répond au tacle totalement inattendu de Villas-Boas !

Publié le 28 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

Présent en conférence de presse vendredi, André Villas-Boas en a profité pour donner son avis sur les médias français et taclé de façon assez inattendue Mickaël Madar, consultant pour Canal+.

Comme souvent après les matches européens du PSG, L'Equipe a donné la parole à Mickaël Madar dans ses colonnes au lendemain de la victoire poussive du club de la capitale contre le RB Leipzig (1-0). L'ancien Parisien a d'ailleurs qualifié le succès des hommes de Thomas Tuchel de « véritable braquage . » Une analyse qui n'a pas du tout plu à André Villas-Boas. Présent en conférence de presse vendredi, l'entraîneur de l'OM s'en est effectivement pris à Mickaël Madar : « Ce mec-là, l'ancien joueur que L'Équipe a trouvé pour parler et tuer le PSG... Madar. C'est abusé. Qu'ils en trouvent un autre plus sensible pour parler. C'est un scandale ». Dans des propos accordés à l'équipe.fr, l'ancien attaquant du PSG et de l'équipe de France a ainsi sèchement répondu à André Villas-Boas.

«Qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce qu'elle est où sa légitimité ?»