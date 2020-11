Foot - OM

OM - Polémique : Bielsa, PSG... Villas-Boas crie «au scandale» pour Tuchel !

Publié le 27 novembre 2020 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas est monté au créneau pour Thomas Tuchel, jugeant scandaleuse son absence aux trophées The Best.

Comme chaque année, la FIFA remettra un trophée The Best pour désigner le meilleur entraîneur de la saison. Cette fois-ci, Hans-Dieter Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool), Julen Lopetegui (Séville), Zinedine Zidane (Real Madrid) et Marcelo Bielsa (Leeds) sont nommés. La nomination de ce dernier a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions puisque son palmarès cette saison se résume à une montée en Premier League. En revanche, Thomas Tuchel, finaliste de la Ligue des Champions avec le PSG et vainqueur des quatre trophées en France, est absent. Et pour André Villas-Boas, « c'est un scandale ! »

«C'est un scandale qu'il ne soit pas nommé pour le FIFA The Best»