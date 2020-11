Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas dresse un constat accablant...

Publié le 27 novembre 2020 à 3h00 par A.M.

Après la nouvelle défaite de l'OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas est apparu très marqué en conférence de presse.

Mercredi soir, l'Olympique de Marseille a de nouveau touché le fond en Ligue des Champions. En s'inclinant contre le FC Porto (0-2), le club phocéen a battu le record de défaites consécutives en C1 en enchaînant un 13e revers de rang. En quatre rencontres cette saison, l'OM n'a donc pas pris le moindre point et n'a surtout pas trouvé le chemin des filets adverses. Avec ce double zéro pointé, le club phocéen possède le plus mauvais bilan des équipes engagées en Ligue des Champions. Et André Villas-Boas reconnaît que c'est très difficile à encaisser.

«On a touché le fond»