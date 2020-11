Foot - OM

OM - Clash : Ces incroyables révélations sur la relation entre Villas-Boas et Eyraud !

Publié le 27 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

Depuis plusieurs semaines, Jacques-Henri Eyraud est clairement en retrait à l'OM. Il faut dire le président du club phocéen semble plus que jamais isolé en interne où sa relation avec André Villas-Boas est très distante.

Depuis son arrivée à la présidence de l'Olympique de Marseille en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud n'a pas manqué d'être critiqué. Il faut dire qu'il a rapidement été très présent dans les médias, mais sa communication a été pointée du doigt par les observateurs, puis par les supporters. Par conséquent, Eyraud a petit à petit pris du recul au point d'être aujourd'hui très distant. Il faut dire que la relation entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas n'a jamais été aussi froide. Et pourtant, les deux hommes ne se sont jamais vraiment appréciés.

Eyraud laisse Villas-Boas se débrouiller tout seul