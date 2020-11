Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas a un plan pour relancer Dario Benedetto !

Publié le 27 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Du côté de l’OM, la situation de Dario Benedetto inquiète. Alors que l’Argentin est en difficulté, André Villas-Boas penserait avoir la solution pour relancer l’ancien attaquant de Boca Juniors.

A l’été 2019, l’OM a tenté un pari en allant chercher Dario Benedetto à Boca Juniors, lui qui n’avait pourtant jamais joué en Europe. Avec l’Argentin, les Phocéens pensaient tenir leur « grantatakan » et les premiers pas du buteur étaient prometteurs. Toutefois, au fil des mois, Benedetto s’est éteint et la flamme ne s’est toujours pas ravivé. En effet, depuis le début de la saison, le joueur d’André Villas-Boas est en grande difficulté, lui qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Une situation qui interpelle de plus en plus et ce mercredi, le choix de Villas-Boas d’aligner Dario Benedetto sur le banc au coup d’envoi de la rencontre face à Porto n’est pas passé inaperçu.

« Ça peut revenir avec des entrées plutôt que des titularisations »