Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va se compliquer pour Dario Benedetto…

Publié le 25 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato de janvier approche à grands pas, l’OM envisagerait notamment de recruter un nouveau profil en attaque capable de venir concurrencer Dario Benedetto.

« Quand un attaquant marque, c'est le meilleur et quand il ne marque pas, c'est le plus nul. Mais nous sommes des joueurs professionnels et nous sommes habitués à ça. C'est dans la tête, je vais inverser la tendance en continuant à travailler et en restant fort. Et à la fin, le ballon finira par rentrer et tout changer », expliquait Dario Benedetto en octobre dernier sur la période délicate qu’il traverse avec l’OM, puisque le buteur argentin n’a pas trouvé une seule fois le chemin des filets depuis le début de la saison. Et du coup, la direction de l’OM aurait décidé de s’activer en vue du mercato hivernal…

Un nouveau buteur recruté par l’OM ?

Comme l’a annoncé France Football dans ses colonnes de la semaine, l’OM aurait fait du recrutement d’un buteur l’une de ses grandes priorités de l’hiver afin d’apporter une nouvelle concurrence à Dario Benedetto. Et si ce dossier venait à être concrétisé, l’international argentin pourrait donc rapidement perdre sa place de titulaire à l’OM. Pour rappel, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que le profil de Boulaye Dia (Reims) était toujours envisagé par le club marseillais.