Mercato - OM : Énorme galère en vue pour Florian Thauvin !

Publié le 25 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir à l’OM continue de faire couler beaucoup d’encre, Florian Thauvin pourrait avoir du mal à s’imposer dans une grosse écurie l’été prochain s’il quittait gratuitement le club phocéen selon un agent.

« Une prolongation ? Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club », confiait Florian Thauvin mardi au micro de RMC Sport sur son avenir très incertain avec l’OM, alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Et si l’international français venait à quitter librement le club phocéen pour une écurie plus prestigieuse à l’été prochain, parviendrait-il à retrouver le même statut de titulaire indiscutable qu’à l’OM ?

« S’il débarque dans une grosse écurie, ce serait pour faire banquette »