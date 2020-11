Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit bien la porte s'ouvrir pour ce crack !

Courtisé par quasiment toute l'Europe, Dominik Szoboszlai pourrait prendre un nouveau virage dès cet hiver. Au Red Bull Salzburg, son actuel club, l'international hongrois ne serait pas retenu.

Il a qualifié son pays pour l'Euro. Avec un but inscrit dans le temps additionnel contre l'Islande, Dominik Szoboszlai a permis à la Hongrie de rejoindre la France, le Portugal et l'Allemagne dans ce qui devrait être le groupe de la mort. Un exploit qui confirme les excellentes aptitudes du jeune milieu. Déjà suivi par de nombreux club, le joueur de 20 ans s'est ainsi dévoilé un peu plus aux yeux des grands clubs européens. Au-delà de ses deux buts marqués en Ligue des Champions cette saison, Dominik Szoboszlai survole le championnat d'Autriche, en atteste notamment ses six passes décisives distillées en huit rencontres.

« Il y a une forte probabilité que Szoboszlai déménage dans un grand club »