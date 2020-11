Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a fixé ses conditions colossales !

Publié le 25 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar pourrait prochainement prolonger son bail avec le club de la capitale. Mais pas à n’importe quel salaire…

Récemment interrogé au micro de PSG TV , Leonardo avait annoncé des approches pour les prolongations de contrat de plusieurs stars, dont Neymar : « On a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », indiquait le directeur sportif du PSG. Les grandes manœuvres sont donc lancées pour la prolongation de Neymar, mais l’attaquant brésilien aurait fixé des conditions très claires à sa direction.

Neymar réclame le même salaire

En effet, comme l’a annoncé Sky Deutschland, la tendance semble plus que jamais à une prolongation de contrat de Neymar dans les prochains mois au PSG, mais elle ne se fera pas à n’importe quel prix. En effet, le numéro 10 auriverde voudrait percevoir au moins le même montant que son salaire actuel, soit 35M€ nets par saison. Reste donc à savoir si la direction du PSG parviendra à trouver un accord avec le clan Neymar en cette période délicate de Covid-19 qui a un impact sur les finances.