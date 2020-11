Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le prix de Mauro Icardi !

Publié le 28 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

En mai dernier, Leonardo a décidé de lever l'option d'achat de Mauro Icardi. Compte tenu du contexte, le directeur sportif du PSG a même réussi à négocier le prix à la baisse. Et l'Inter Milan a dévoilé le montant de la transaction.

Il y a un an, avant de boucler le mercato, Leonardo a réussi à obtenir le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi. Après une première partie de saison très réussie, l'Argentin a connu une période plus délicate, mais cela ne l'a pas empêché de voir le PSG le recruter définitivement en mai. Malgré tout, Leonardo a négocié son prix à la baisse comme il le confirmait récemment : « Je crois que ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu l'occasion de l'avoir en prêt. Ensuite tout le monde était d'accord. Ensuite on a réussi à faire baisser le prix. Après, s'il est blessé ou pas en forme, ça arrive, mais peut-être que dans 5 ans, il sera important pour le club, et je crois qu'il a déjà été important pour le club la saison dernière . » Et le prix de Mauro Icardi est désormais connu.

L'Inter Milan dévoile le prix de vente d'Icardi

En effet, en cette fin d'année, l'Inter Milan a dévoilé les chiffres de son bilan économique, y compris celui de la vente de Mauro Icardi qui s'est conclue pour 49,1M€. Un montant très inférieur à celui de l'option d'achat fixée initialement et estimée à 70M€. Cependant, le transfert de l'Argentin, qui a rejoint le club lombard en 2013 en provenance de la Sampdoria pour environ 13M€, étant quasiment amorti dans son intégralité, l'Inter a réalisé une belle plus value de 47,1M€ ce qui lui a permis d'investir en recrutant notamment Achraf Hakami pour 43M€. Autrement dit, dans le dossier Icardi, tout le monde est content.