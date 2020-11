Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos à l’origine d’un gros malaise entre Zidane et Pérez ?

Publié le 28 novembre 2020 à 11h45 par B.C.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos reste incertain, Zinedine Zidane s’est dernièrement positionné dans ce dossier, expliquant que le défenseur de 34 ans devait rester au Real Madrid. Une sortie peu appréciée par la direction.

Alors que le contrat de Sergio Ramos prendra fin à l’issue de la saison, le Real Madrid semble encore loin d’un accord pour la prolongation de son capitaine. Le défenseur de 34 ans souhaiterait prolonger de plusieurs saisons tandis que Florentino Pérez n’envisage qu’un nouveau contrat d’une année renouvelable comme il a l’habitude de le faire avec ses trentenaires. Les deux parties continuent de camper sur leurs positions, tandis que le PSG resterait à l’affût dans ce dossier. Pendant ce temps, Zinedine Zidane a clairement pris position au début du mois : « Nous savons quel joueur est Sergio Ramos, et je suis ravi pour son 100e but. Il a été important pour nous ce soir, comme toujours, avec son but, et je suis ravi de tout ce qu'il réalise. Il est notre capitaine, notre leader et nous aimerions l'avoir pour toujours », confiait-il après le succès du Real Madrid contre l’Inter Milan (3-2) sur sa pelouse.

La position de Zidane pas appréciée en interne ?