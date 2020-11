Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Iniesta, Puyol... Le retour des légendes ne fait pas l'unanimité !

Publié le 28 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que les retours de Xavi, Andres Iniesta et Carles Puyol figurent dans les plans de plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone, Xavi Vilajoana a affirmé ne pas prévoir le retour d'anciennes figures emblématiques du club culé dans l'immédiat s'il était élu à la tête du FC Barcelone le 24 janvier prochain.

Après un second mandat polémique à la tête du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a pris la décision de démissionner de son poste en octobre dernier, amenant ainsi le début d'une nouvelle ère chez les Blaugrana . Alors que son successeur sera connu le 24 janvier prochain, de nombreux candidats tentent de convaincre les socios du club culé en ayant pour objectif de rapatrier plusieurs figures emblématiques du FC Barcelone, à l'instar de Carles Puyol, Andrès Iniesta ou encore Xavi. Parmi les candidats souhaitant attirer Xavi figure notamment les deux favoris à l'élection présidentielle : Victor Font et Joan Laporta, jetant ainsi des doutes sur l'avenir de Ronald Koeman à la tête de l'équipe première. Toutefois, si le retour d'anciennes légendes semble être une des priorités de certains candidats, Xavi Vilajoana affirme vouloir prendre son temps.

« Je ne pense pas que ce soit le moment »