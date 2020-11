Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp tente de plomber les plans de Koeman !

Publié le 28 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Joker de luxe à Liverpool, Georginio Wijnaldum ne serait pas insensible aux charmes de Barcelone qui cherche à le recruter. Mais Jürgen Klopp n’a pas dit son dernier mot.

Barcelone est sur tous les fronts pour le prochain mercato hivernal. Si Ronald Koeman semble avoir fait d’Eric Garcia et de Memphis Depay ses priorités, le technicien néerlandais aurait toujours Georginio Wijnaldum dans un coin de la tête. Le milieu de terrain de Liverpool serait prêt à rejoindre son ancien entraîneur des Pays-Bas à Barcelone, et aurait même récemment refuser de prolonger son contrat avec les Reds . Mais, même si son bail se termine en juin prochain, Jürgen Klopp est bien décidé à abattre tous ses atouts pour garder Georginio Wijnaldum.

« Un des meilleurs joueurs que j’ai entraîné, une personne magnifique »