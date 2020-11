Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de tonnerre pour une piste XXL de Koeman ?

Publié le 27 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Déjà dans le viseur de Barcelone cet été, Georginio Wijnaldum avait souhaité donner sa priorité à Liverpool, mais il serait revenu sur ses positions.

L’avenir de Georginio Wijnaldum se préciserait. À Liverpool depuis cinq ans, le milieu de 30 ans a tout gagné avec Jürgen Klopp (Premier League, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs). Mais alors que son contrat avec les Reds arrive à échéance en juin prochain, plusieurs équipes s’étaient déjà positionnées sur Georginio Wijnaldum l’été dernier. C’était le cas de Barcelone, de l’Inter ou du PSG. Certaines voudraient revenir à la charge lors du mercato hivernal. Alors que Georginio Wijnaldum avait récemment annoncé vouloir prolonger l'aventure avec Liverpool, le Néerlandais aurait maintenant changé d’avis.

Wijnaldum aurait refusé de prolonger pour rejoindre le Barça !