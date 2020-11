Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Beaucoup de bruit pour rien pour Coutinho ?

Publié le 29 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone sur le point de se séparer de Philippe Coutinho ? C’est du moins l’information qui a circulé samedi. Mais pour l’agent du Brésilien, un départ n’est absolument pas d’actualité.

De retour cet été au FC Barcelone après un prêt concluant dans l’ensemble au Bayern Munich, Philippe Coutinho a directement été intégré aux plans de Ronald Koeman avant de se blesser et d’être stoppé dans son élan. Et ces dernières heures, les rumeurs de départ sont reparties de plus belle avec une potentielle arrivée à la Juventus. Fabrizio Romano niait une telle éventualité, et selon le clan Coutinho, plier bagage n’est pas une option.

Kia Joorabchian met les choses au clair pour Philippe Coutinho