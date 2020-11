Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante du clan Coutinho sur son avenir !

Publié le 28 novembre 2020 à 21h00 par A.D.

Dernièrement, le Barça aurait proposé les services de Philippe Coutinho à la Juventus pour cet hiver. Interrogé sur cette rumeur, Kia Joorabchian, l'agent du Brésilien, a totalement balayé cette information.

De retour au Barça après un prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble avoir gagné du crédit auprès de Ronald Koeman. Et pourtant, le milieu offensif brésilien pourrait quitter le FC Barcelone lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors que le club catalan voudrait récolter des fonds pour récupérer Eric Garcia, Philippe Coutinho pourrait être sacrifié au mois de janvier. Dans cette optique, l'écurie blaugrana se serait déjà mise au travail et aurait sondé la Juventus pour qu'elle récupère son numéro 14 cet hiver. Ce samedi, Fabrizio Romano a apporté davantage de précisions sur ce dossier. Et selon les informations du journaliste italien, divulguées sur Calciomercato.com , il n'y aurait pas eu le moindre contact entre le Barça et la Juve pour Philippe Coutinho, et ce dernier ne serait pas du tout sur le départ.

«Nous n'avons pas l'intention de quitter le Barça»