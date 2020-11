Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a aucune chance avec Lionel Messi !

Publié le 28 novembre 2020 à 19h15 par H.G. mis à jour le 28 novembre 2020 à 21h43

Si le PSG est annoncé comme l'une des destinations possibles de Lionel Messi s’il quitte le FC Barcelone en fin de saison, le club de la capitale n’aurait en réalité par les moyens de faire venir l’international argentin dans son effectif.

Bien que Lionel Messi soit finalement resté au FC Barcelone cet été alors qu’il voulait pourtant s’en aller, le feuilleton autour de son avenir est encore loin d’être terminé. Et pour cause, celui qu’on surnomme La Pulga est actuellement dans sa dernière année de contrat au Barça et se dirige donc vers un départ libre en fin de saison. De plus, les informations quant à son avenir divergent, certains avançants que Lionel Messi prolongera son bail chez les Blaugrana , quand d’autres annoncent qu’il s’en ira. Ainsi, le flou règne autour du futur de Lionel Messi, et certains clubs aimeraient bien en profiter. En effet, il est annoncé depuis cet été que Manchester City et le PSG envisageraient une arrivée de l'Argentin dans leurs rangs.

« Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent prendre en charge son salaire, pas même le PSG ou Manchester City »