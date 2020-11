Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2020 à 4h15 par T.M.

Partira, ne partira pas ? Telle est la question à propos de l’avenir de Lionel Messi. Toutefois, en coulisse, la star du FC Barcelone aurait visiblement fait une grosse annonce.

D’ici quelques semaines, le FC Barcelone connaitra le nom de son nouveau président. Et le successeur de Josep Maria Bartomeu connait déjà ce qui sera sa grosse priorité à peine arrivé : la prolongation de Lionel Messi. Star du club catalan, l’Argentin est en fin de contrat et pourrait par conséquent partir libre durant l’été. Un scénario catastrophe qu’on veut à tout prix éviter au Barça et il va donc falloir trouver les bons arguments pour cela. Candidat au poste de président, qu’il a d’ailleurs déjà occupé, Joan Laporta aurait d’ailleurs été prévenu d’une grande nouvelle par Lionel Messi.

L’histoire va continuer ?