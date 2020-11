Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier pour remplacer Villas-Boas ? Ça se confirme !

Publié le 29 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, André Villas-Boas pourrait donc ne pas rester au-delà de cet exercice. Et pour remplacer le Portugais, l’idée Christophe Galtier existerait bel et bien sur la Canebière.

Durant l’été, on retenu son souffle à l’OM pour André Villas-Boas. En effet, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, celui du Portugais était très proche. Finalement, convaincu par ses joueurs de rester, l’entraîneur de l’OM est revenu sur sa décision et est reparti pour une deuxième saison sur la Canebière. Toutefois, celle-ci pourrait bien être la dernière. Alors que Villas-Boas ne cache pas ses différents objectifs loin du Vélodrome, il est surtout dans sa dernière année de contrat et alors qu’une prolongation de contrat semble encore loin, un départ à l’issue de cet exercice pourrait donc être acté. Dans cette situation, la question sera alors de savoir qui viendra remplacer André Villas-Boas sur le banc de l’OM.

Galtier fait saliver à l’OM !