Mercato - Barcelone : Guardiola, Xavi… Le Barça joue son va-tout pour Messi !

Publié le 29 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Le FC Barcelone voudrait à tout prix, via certains candidats à la présidence, parvenir à conserver Lionel Messi dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Et pour mener à bien ce dossier, la carte Xavi Hernandez serait jouée.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Lionel Messi est sur toutes les lèvres. Que ce soit au sein même du vestiaire avec la déclaration de Gerard Piqué pour Marca ou dans la bouche des candidats à la présidence du FC Barcelone, tous veulent voir l’enfant de la Masia poursuivre au Barça et même y raccrocher les crampons. C’est du moins le témoignage que Victor Font tenait pour la BBC récemment, présentant un plan de reconversion pour le capitaine du FC Barcelone. Néanmoins, une arrivée libre de tout contrat à Manchester City deviendrait une véritable possibilité où il pourrait retrouver Pep Guardiola. De quoi pousser le FC Barcelone à jouer le tout pour le tout.

La carte Xavi pour inverser la tendance ?