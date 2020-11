Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin, M'Vila... Les choix de Puel critiqués en interne ?

Publié le 29 novembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors qu'il épuiserait peu à peu son crédit auprès de ses dirigeants, Claude Puel ne ferait pas l'unanimité au sein de son effectif, qui lui reprocheraient notamment des choix tactiques douteux et la gestion des anciens cadres cet été...

Après un début de saison convaincant avec notamment une victoire au Stade Vélodrome contre l'OM début septembre, l'ASSE s'est peu à peu écroulée au fil des semaines, enchaînant une série de 7 défaites consécutives, la pire de son histoire. Après avoir perdu Wesley Fofana dans les derniers jours du mercato, Claude Puel a vu tomber à l'eau les prêts de William Saliba et M'Baye Niang, alors qu'un accord avait été initialement trouvé avec Arsenal et le Stade Rennais. Une situation difficile à gérer pour l'ancien entraîneur de Leicester qui, de plus, est confronté à un vestiaire particulièrement opposé à certains de ses choix tactiques...

Puel critiqué par son effectif pour ses choix !