ASSE - Malaise : Claude Puel tire la sonnette d’alarme !

Publié le 28 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Après un début de saison encourageant, l'ASSE est désormais engluée dans une spirale négative. En conférence de presse avant la réception du LOSC, Claude Puel a concédé que son équipe jouait pour sauver sa place en Ligue 1.

En glanant 10 points lors des 4 premières journées de Ligue 1, l’ASSE semblait en route pour une saison faste. Mais après désormais 11 journées, le compteur des Verts est resté bloqué. Vaincus sept fois d’affilée, les protégés de Claude Puel ont égalé la pire série de l’histoire du club en championnat. En conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de Leicester a expliqué que cette période compliquée allait laisser des traces : « Les joueurs sont marqués, tout le monde est marqué. Tout le monde est conscient de la situation. Ce serait grave de ne pas l’être. On a des échanges. On partage des moments difficiles et on a tous envie de faire tourner la dynamique. À nous de forcer la réussite et de faire pencher la balance du bon côté. »

« Oui, on est à la lutte pour le maintien »