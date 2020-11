Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar au Barça, une promesse impossible ?

Publié le 29 novembre 2020 à 13h15 par T.M.

En cette période d’élection présidentielle au FC Barcelone, le cas Neymar est au centre des attentions. Et si certains candidats promettent un retour du Brésilien, cela serait visiblement impossible. Explications.

En janvier prochain, le FC Barcelone élira son nouveau président. Et en attendant le scrutin, la campagne fait rage entre les différents candidats. Dans les médias, chacun expose son programme et ses plans pour les différents dossiers chauds du club catalan. Et l’un d’eux concerne Neymar. Avec ce nouveau chapitre qui va débuter en Catalogne, le feuilleton repart de plus belle pour la star du PSG. Mais les avis divergent. En effet, certains candidats se sont déjà opposés à un retour de Neymar, quand d’autres ont ouvert la porte, annonçant même des discussions. C’est notamment le cas d’Emili Rousaud : « Une personne de mon équipe a parlé avec son entourage et la réponse n’a pas été négative ».

Au Barça, les finances ne suivent pas…