Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez s’active en coulisses pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que son nom est lié au FC Barcelone depuis plusieurs mois maintenant, Lautaro Martinez commencerait à s’activer afin de quitter l’Inter et aurait souscrit les services d’un prestigieux agent dans cette optique.

Depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid cet été, le FC Barcelone n’a plus que Martin Braithwaite comme avant-centre de métier. Le fait de ne pas avoir de numéro 9 titulaire est un véritable problème pour un club de cette envergure, chose qui devrait conduire le club catalan à accélérer pour résoudre ce chantier dans les mois à venir. Pourtant, le Barça avait fait son possible pour préparer au mieux la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero . En effet, le club catalan était annoncé sur les traces de Lautaro Martinez depuis un long moment, mais l’Inter a toujours affiché une position ferme pour repousser les approches du FC Barcelone en réclamant le versement des 111 M€ de sa clause libératoire.

En quête d’un point de chute, Lautaro Martinez aurait engagé Jorge Mendes !