Mercato - PSG : Une décision tonitruante prise par Eriksen ?

Publié le 29 novembre 2020 à 14h45 par H.K.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’Inter Milan, Christian Eriksen semble plus que jamais proche d’un départ. Et le milieu offensif des Nerazzurri aurait déjà pris une décision tonitruante concernant son avenir, qui devrait ravir le PSG…

Christian Eriksen n’y arrive toujours pas à l’Inter Milan. Arrivé en janvier dernier en provenance de Tottenham contre 20M€, l’international danois n’a jamais réussi à s’adapter au style de jeu réclamé par Antonio Conte. Des difficultés qui l’ont peu à peu poussé sur le banc de touche, et désormais, son avenir semble plus que jamais remis en cause, alors que Giuseppe Marotta a lui-même affirmé qu’il pourrait quitter le club au mois de janvier. Et de nouvelles informations iraient désormais dans ce sens, alors que le PSG et le Real Madrid seraient très intéressés à l’idée de le faire venir…

Eriksen out en janvier ?