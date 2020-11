Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En cas de départ de Mbappé, qui doit être son successeur ?

Publié le 29 novembre 2020 à 12h01 par La rédaction

Le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé à l’occasion de la session estivale des transferts, moment où il ne restera qu’une année sur son contrat si aucune prolongation n’est convenue d’ici-là. Et alors que les plus grands noms sont liés au PSG pour sa succession, quelle doit être la priorité de Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

Et si c’était la quatrième saison de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG était sa dernière ? La presse anglaise révélait ces dernières semaines que Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait aller voir ailleurs l’été prochain. Les plus grands clubs resteraient à l’affût, que ce soit le Real Madrid ou encore Liverpool. Eurosport UK a d’ailleurs dévoilé vendredi que la priorité du Real Madrid serait la suivante : lancer une offensive pour Kylian Mbappé en marge du prochain mercato estival avant même de penser à une autre option sur le marché, quitte à mettre de côté la possibilité Erling Braut Haaland qui deviendrait une réelle option pour le PSG. Mais pas seulement.

Haaland, Cristiano, Messi…