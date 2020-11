Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin sur le point d'échapper à Longoria...

Publié le 29 novembre 2020 à 17h30 par A.C.

Cette saison pourrait bien être la dernière pour Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille touchera à son terme en juin prochain.

C’est une situation très étrange. Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille, en dépit de sa saison blanche l’année dernière, Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques moi du terme de son contrat. Pablo Longoria ne s’est jamais montré véritablement rassurant au sujet de Thauvin et, d’ailleurs, a expliqué au Phocéen ne pas être au courant de discussions entre son joueur et d’autres clubs. Nous vous révélions toutefois en exclusivité le 19 octobre dernier, que Thauvin discute avec le Milan AC, qui travaille sur une arrivée à l’été 2021. Des informations confirmées ces derniers jours par II Corriere dello Sport ou encore Tuttosport , qui vont même plus loin en évoquant une possible arrivée de Thauvin dès janvier prochain.

Thauvin séduit par le Milan AC...

En tout cas, le Milan AC commence à préparer le terrain. C’est Paolo Maldini qui a lancé la première salve, sur Téléfoot La Chaîne . « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique » a expliqué le directeur technique du club milanais. « C'est évidemment un joueur que l'on suit ». La réponse de Florian Thauvin n’a pas tardé à arriver et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération séduction a marché. « C’est des choses qui font plaisir quand une légende du football parle aussi bien de vous » a confié l’ailier de l’OM, toujours sur Téléfoot . « Forcément ça m’a touché, ça m’a fait énormément plaisir donc je le remercie pour ça ».

...Mais trop gourmand pour l’instant