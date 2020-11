Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sous pression pour Thauvin !

Florian Thauvin, en foin de contrat avec l’Olympique de Marseille, est très sollicité.

Pablo Longoria est-il en train de perdre la main, pour Florian Thauvin ? En fin de contrat, l’'ailier de l’Olympique de Marseille a été ouvertement dragué par le Milan AC, plus précisément par Paolo Maldini, directeur technique ainsi qu’icône du club milanais. « C’est évidemment un joueur que l'on suit » a déclaré Maldini, au micro de Téléfoot La Chaîne . Une sortie qui n’a pas laissé insensible Thauvin, dont la réponse ne s’est pas faite attendre. « C’est des choses qui font plaisir quand une légende du football parle aussi bien de vous » a expliqué le joueur de l’OM. « Forcément ça m’a touché, ça m’a fait énormément plaisir donc je le remercie pour ça ». En Italie, de plus en plus de médias sont persuadés que les Rossoneri sont en train d’avancer doucement mais surement vers un accord, avec Thauvin.

