Mercato - OM : Le rendez-vous est pris pour Florian Thauvin

Publié le 29 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’OM, Florian Thauvin est ouvertement réclamé au Milan AC comme en atteste la déclaration de Paolo Maldini. Et tout devrait se jouer en janvier.

Voici un dossier qui anime l’actualité de l’OM depuis de longues semaines à présent. En effet, en raison de sa situation contractuelle qui n’avance pas réellement comme le principal intéressé l’a assuré en début de semaine concernant une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Et Paolo Maldini a ouvertement annoncé que c’était l’une des pistes du Milan AC en bon directeur technique. Et le rendez-vous serait déjà programmé.

Thauvin au Milan AC dès janvier ?