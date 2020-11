Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se décide maintenant pour Florian Thauvin !

Publié le 28 novembre 2020 à 17h30 par A.C. mis à jour le 28 novembre 2020 à 17h32

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin devrait voir son avenir se décider au cours des prochains mois. Nous vous expliquons pourquoi...

On commence à s’inquiéter, du côté de l’Olympique de Marseille. Considéré comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif, Florian Thauvin se retrouve en effet à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Si aucun accord est trouvé, le Champion du monde pourra partir à la fin de la saison et l’OM économisera certes son salaire, mais ferait également une croix sur une indemnité de transfert non-négligeable en cette période crise. Récemment interrogé sur sa situation contractuelle, Thauvin a révélé que les discussions auraient à peine débuté avec l’OM. « Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté » a déclaré Thauvin, au micro de RMC Sport . « On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire ». Forcément, un joueur tel que Thauvin en fin de contrat, ça attire l’attention et cela n’a pas échappé au Milan AC...

Le Milan AC souhaite miser sur Thauvin !

Déjà lors du dernier mercato, la presse italienne évoquait une timide tentative du Milan AC pour Florian Thauvin. Cette fois, le club milanais est toutefois sorti à découvert par le biais de son directeur technique, expliquant clairement être intéressé par l’ailier de l’Olympique de Marseille. « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique » a tout récemment confié Paolo Maldini, à Téléfoot La Chaîne . « C'est évidemment un joueur que l'on suit ». Il se trouve que Sport Mediaset a dévoilé l’existence de discussions entre le joueur de l’OM et le Milan AC, qui aurait présenté un contrat d’une durée de quatre à cinq ans. Ce samedi Tuttosport a toutefois calmé les choses, expliquant que le salaire de 5M€ par an réclamé par Thauvin, bloquerait les choses.

Dès le mois de janvier ?