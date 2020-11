Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme challenge pour l’avenir de Christophe Galtier ?

Publié le 29 novembre 2020 à 15h30 par T.M.

Actuellement sur le banc du LOSC, Christophe Galtier voit son avenir être au coeur de nombreuses rumeurs. Evoqué un peu partout, l’entraîneur français pourrait bien relever un énorme défi pour son prochain poste.

Au LOSC, mais jusqu’à quand ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Dogues, Christophe Galtier réalise un excellent travail dans le nord de la France et cela ne passe clairement pas inaperçu. En effet, le technicien français est très courtisé et son nom revient souvent au coeur des rumeurs. D’ailleurs, ce dimanche, Le Parisien persiste et signe pour dire que Galtier fait partie des options de l’OM pour venir remplacer André Villas-Boas. Natif de Marseille, Christophe Galtier pourrait donc revenir chez lui au bien rejoindre l’OL, où la place de Rudi Garcia l’attendrait également. Toutefois, l’entraîneur du LOSC pourrait voir encore plus haut selon les dires de certains qui le connaissent très bien.

Digne successeur de Didier Deschamps ?

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Christophe Galtier ? Pour Le Parisien , Alain Perrin qui a eu l’entraîneur du LOSC comme adjoint, a notamment confié le voir comme un candidat naturel pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France : « Regardez simplement la façon dont son équipe joue. Il y a une idée directrice. Plus d’ailleurs que le PSG qui repose sur des forces individuelles. Christophe maîtrise bien sûr les valeurs classiques comme la tactique mais c’est aussi un excellent communicant. Ce qui est essentiel également. Il est consensuel. Il n’a maintenant plus rien à prouver en L 1 et je l’imagine bien dans un autre rôle. Pourquoi ne serait-il pas un candidat naturel à la succession de Didier Deschamps en équipe de France ? Il en a le niveau ».

