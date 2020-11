Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Quand Galtier prend position pour l'avenir de Puel !

Publié le 29 novembre 2020 à 7h30 par A.D.

Alors que l'ASSE a enchainé sept défaites d'affilée, la position de Claude Puel pourrait être fragilisée. Mais à en croire Christophe Galtier, entraîneur du LOSC et ancien coach des Verts, son homologue stéphanois reste l'homme de la situation.

Sur les sept derniers matchs, l'ASSE s'est incliné à sept reprises. Une statistique qui ne fait pas du tout les affaires de Claude Puel. D'autant que les Verts vont recevoir le LOSC, actuel dauphin du PSG en Ligue 1, ce dimanche. Alors que Claude Puel se retrouve dans une situation plus que compliquée à l'ASSE, Christophe Galtier, entraîneur des Dogues , s'est prononcé sur l'avenir de son homologue et a estimé qu'il ne devait pas être éjecté du navire stéphanois.

«Claude Puel peut trouver les ressorts pour que l'équipe réagisse»